Lotto - te liczby losowane są najczęściej w 2022 roku. Zobacz - oto statystyki Totalizatora Sportowego

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa. Wybiera się 6 liczb z 49. Minimalna pula za prawidłowe wytypowanie sześciu liczb w losowaniu to 2 miliony złotych. Jednak często zdarzają się kumulację i można wygrać o wiele większe pieniądze. Podstawowy zakład kosztuje 3 złote. Liczby można skreślić samemu lub zagrać metodą "chybił - trafił". Można też grać systemem. Teoretycznie wydaje się, że procentowo każda liczba powinna być losowana tyle razy co inna. Oczywiście tak nie jest. Sprawdziliśmy, które liczby losowane były losowane najczęściej w 2022 roku. Obejmuje ona 111 losowań z dziewięciu miesięcy od 1 stycznia do 30 września. Można to sprawdzić w poniższej galerii.