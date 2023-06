Lubicie modne ciuchy? Mamy dla was złe wiadomości. Urzędnicy będą nas zniechęcać

Złowieszczy polar

Przemysł tekstyliów odpowiada za ok. 20 proc. globalnego zanieczyszczenia czystej wody w wyniku farbowania i wykańczania produktów. Co roku do mórz i oceanów trafia szacunkowo pół miliona ton mikrowłókien uwalnianych w trakcie prania syntetyków. Pranie odzieży syntetycznej odpowiada za 35 proc. pierwotnych mikrodrobin plastiku uwalnianych do środowiska. Podczas prania ubrań z poliestru może dojść do uwolnienia 700 000.

Ubrania za tanie?

Normy na szwy i zamki błyskawiczne

W lutym 2021 r. posłowie do PE przegłosowali rezolucję w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach tego planu Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym roku nową strategię - tekstylia mają być trwalsze, naprawialne, nadające się do ponownego użycia i recyklingu. Od 2025 r. państwa Unii będą zobowiązane do oddzielnego zbierania wyrobów tekstylnych.

Ale co to oznacza w praktyce? Na przykład zamki błyskawiczne, zapięcia i inne elementy szycia powinny być łatwe do odłączenia, a liczba szwów ma być zmniejszana, aby ułatwić recykling. W dokumentach Komisji znajdujemy również zapis, że odzież ma być wytwarzana przy „poszanowaniu praw społecznych”. Wprowadzone mają być również odgórne przepisy, które ukrócić mają sezonowe zmiany mody.

Jedno jest zatem pewne. Czas tanich tekstyliów dobiega właśnie końca.