Ludowcy na zakręcie? "Dziś najbliżej nam do Szymona Hołowni" [rozmowa]

-Rośnie czy maleje liczba ludowców w naszym regionie?

- COVID zrobił swoje, mieliśmy do czynienia z ograniczeniem kontaktów. PSL jest partią o głębokich korzeniach, ale ten brak kontaktów utrudniał działalność i nie sprzyjał wzrostowi liczby członków. W ostatnim czasie spadła ich liczba, ale ciągle są nowi chętni. Podczas niedzielnego zjazdu wojewódzkiego wręczyliśmy kilkanaście nowych legitymacji. Chętnych było więcej. Wybraliśmy władze na nową kadencję, przyjęliśmy program, odnieśliśmy się do tego, co dzieje się w Polsce oraz wskazaliśmy cele.

- Jakie?

- Chcemy budować chadecko-ludową partię o programie przyjaznym dla ludzi. Nie chcemy dzielić na Polaków na lepszy i gorszy sort. Dość nienawiści w naszym kraju. Trzeba budować Polskę, w której będzie miejsce dla każdego.

– Marek Sawicki zadeklarował, że jest otwarty na rozmowy w sprawie koalicji z PiS. Stawia warunki – m.in. wyrzucenia Zbigniewa Ziobro i jego partii oraz przekazanie Ministerstwa Sprawiedliwości i TVP dla ludowców.

- Trudno mi się do tego odnosić, wydaje mi się to mało prawdopodobne. PSL swoje wycierpiało od PiS i po co mielibyśmy teraz wchodzić z nimi do koalicji? Po stanowiska czy po to, by rozwiązywać trudne sprawy polskiej wsi. A jest ich wiele, bo patia rządząca ich nie rozwiązała. PiS uczyniło wiele, żeby zmieść ze sceny politycznej PSL. To ta partia przejmowała naszych posłów, którzy za stanowiska przeszli na stronę PiS. Gdyby nie pomoc kolegów z Unii Europejskich Demokratów, to mogłoby dojść do rozpadu Klubu Parlamentarnego PSL. Ja bym takich propozycji nie składał. Czy Marek Sawicki miał jakieś upoważnienie, czy składał taką propozycję we własnym imieniu? Tego nie wiem, dlatego nie będę tego komentował.