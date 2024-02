Łukasz Schreiber: - Bydgoszcz potrzebuje gospodarza, a nie administratora

To realna obietnica? Wiele samorządów jest jednak mocno upolitycznionych, co widać nie od dzisiaj. A dlaczego ma być to obietnica nierealna? Powiem tak: gdy byłem radnym, potem posłem i ministrem, zawsze stałem na stanowisku, że w sprawach Bydgoszczy powinniśmy być jedną drużyną. I moje dotychczasowe starania o rozwój Bydgoszczy to potwierdzają. Tego przykładem jest "budowany wzorcowo" - jak podaje jedna z lokalnych gazet - kampus Akademii Muzycznej. To są także: miliard złotych na bydgoskie szpitale, S5 czy S10, wsparcie bydgoskiego sportu na Zawiszy czy w bydgoskich szkołach. To są setki milionów na inwestycje wskazywane przez obecne władze Bydgoszczy, mimo że wobec PiS są mocno opozycyjne, bo od lat rządzi tu PO i Lewica. Poza tym mam świadomość tego, że bycie prezydentem miasta, a więc samorządowcem, oznacza jedno: współpracę ze wszystkimi. To mocno podkreślam, bo Bydgoszcz - jak również wynika z opinii mieszkańców - potrzebuje gospodarza, a nie tylko administratora.

Jako pierwszy ogłosił pan swój start w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. Co do tego szczególnie zmotywowało? Przede wszystkim rozmowy z setkami Bydgoszczan. To oni przekonali mnie do tego startu, argumentując, że w naszym mieście trzeba wiele zmienić. Najwięcej krytycznych głosów dotyczyło fatalnie funkcjonującej komunikacji miejskiej i zakorkowanej Bydgoszczy. Wiem, że należy także mocno zweryfikować plan inwestycyjny miasta - bo jak wskazywano w tych rozmowach – wśród dotychczasowych inwestycji są też i liczne nietrafione, czego przykładem mogą być parkingi P&R czy Stary Rynek. Po drugie, zdecydowałem o swoim kandydowaniu, ponieważ chcę wprowadzić do samorządu nową jakość. Chcę odejść od tego myślenia w kategoriach partii politycznych i od przenoszenia wojny polsko-polskiej, na bydgoski grunt.

A propos mieszkańców. W 2023 roku IBRIS - Instytut Badań Rynkowych i Społecznych - opublikował, że dużo, bo aż 70 proc. Bydgoszczan, jest zadowolonych z życia w mieście. Jednocześnie 41 proc. respondentów spodziewa się poprawy jakości życia. Co według Pana wynika z tych danych? Ja też - ze wszystkich miejsc na Ziemi - jako rodowity bydgoszczanin najlepiej czuję się w Bydgoszczy, bo jest ona po prostu piękna. Ale to nie znaczy, że w mieście nie ma problemów, które należy rozwiązywać na bieżąco, czego dowodem są oczekiwania tych 41 proc., czyli prawie połowy jego mieszkańców. Pomijam już te zakorkowane ulice i problemy z MZK, ale słychać coraz większy żal, że źle dzieje się w kulturze czy w sporcie. Przybywa nam seniorów, a nie ma dla nich wystarczającej ilości miejsc do codziennej aktywizacji - na przykład na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy. Jego mieszkańcy zabiegają o to od lat. Brakuje chodników czy oświetlenia, szczególnie w dzielnicach na obrzeżach miasta. A zabytkowe centrum miasta szpecą ruiny. Tych niezrealizowanych i ważnych punktów do zrobienia jest sporo, ale z drugiej strony nie dziwi, bo jak wynika też ze wspomnianego przez Panią badania IBRIS, w ostatnich 3 latach tylko 15 proc. bydgoszczan uczestniczyło w konsultacjach społecznych, bo o nich po prostu nie wiedziało. A przecież to ta transparentna komunikacja władzy samorządowej z mieszkańcami powinna być podstawą do wprowadzania zmian w ich otoczeniu. To ich głos jest tu najważniejszy, nie dziwi więc, że niektóre z inwestycji są nietrafione, ale też, że w ostatnim czasie nastąpił spadek popularności prezydenta miasta. Bydgoszcz ma potencjał do rozwoju, ale nie ma właściwego impulsu. Można powiedzieć, że jest ciągle miastem niewykorzystanych szans.

To teraz porozmawiajmy o pana kampanii. Jaka ona będzie?

To będzie pozytywna i merytoryczna kampania. Oparta na konkretach. Liczę przy tym na poważną, rzeczową debatę o Bydgoszczy i o oczekiwaniach mieszkańców. Chciałbym, aby była wolna od tej powszechnej już nienawiści. Nie chcemy iść tą drogą. Nie chcemy przenosić na grunt Bydgoszczy tego podziału i hejtu, który obserwujemy w Sejmie. Osobiście chcę przekonać mieszkańców do mojej kandydatury i do mojej wizji Bydgoszczy, a nie do tego, aby w tym wyborczym starciu znienawidzili moich kontrkandydatów. Na pewno będzie to kampania bez partyjnych przepychanek. Chciałbym, aby także moi konkurenci postawili sobie cel: mówmy o mieście, a nie o politycznych kwestiach, które nas dzielą.

Dodam, że ten hejt w Sejmie wychodzi już ze wszystkich stron... W budowaniu Pana programu dla Bydgoszczy mają pomóc filmiki z miasta. Są nadsyłane, jakie wnioski?

Odzew jest bardzo duży. Zamieszczam te filmiki w mediach społecznościowych, którymi dotarliśmy do setek tysięcy bydgoszczan. Widzę mnóstwo komentarzy ludzi, którzy wskazują na różne problemy, ale i przedstawiają pomysły. Piszą, co trzeba zrobić, aby Bydgoszcz stała się dla nich bardziej komfortowa i przyjazna. To jest wspaniałe! To pokazuje, jak wielu mieszkańców interesuje się sprawami miasta i chce się włączać w jego rozwój.