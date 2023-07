Łukasz Schreiber: - W sprawie budowy S10 w regionie dotrzymaliśmy słowa

5 lipca wszczęto śledztwo ws. zamachu smoleńskiego. Nie jest Pan zaskoczony? Nie, nie jestem zaskoczony. Do dziś nie wiemy, co naprawdę wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Tego nie wyjaśnił ani przygotowany naprędce raport polskiej Komisji Millera, ani - tym bardziej - raport rosyjskiego MAK, pod którym podpisał się m.in. Siergiej Szojgu. Dziś znany światu jako zbrodniarz wojenny. Niesłychane, że na wstępie wykluczono zamach jako przyczynę Smoleńska. Trzynaście dni po tej największej tragedii w historii III RP, Donald Tusk na tajnej naradzie w Kancelarii Premiera mówił: „Prawdziwe źródło niepokoju w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. (…) Im więcej zagadek, tajemnic czy spraw ukrytych, tym więcej pożywek dla najbardziej idiotycznych, a jakże groźnych spekulacji dotyczących na przykład zamachu ze strony rosyjskiej”. Szok! Rząd PO-PSL w sprawie Smoleńska skapitulował, oddał śledztwo Rosjanom. Polacy zasługują na prawdę, dlatego dobrze, że pracę kontynuuje komisja Antoniego Macierewicza. Mam nadzieję, że to śledztwo będzie przełomowe i odpowie na pytanie, które najbardziej nurtuje Polaków – czy to Putin stał za zamachem na swojego wroga, czyli śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W dokumencie TVP "Reset" ujawniono, że w 2010 roku - na żądanie Putina - rząd Tuska zgodził się na rozdzielenie delegacji państwowych: swojej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu.

Po obejrzeniu "Resetu" - który jest bardzo dobrze udokumentowany - jasna jest odpowiedź na pytanie, czy rząd Tuska prowadził politykę prorosyjską. Pozostaje jedynie pytanie, dlaczego Tusk był tak przychylny Putinowi. W mojej ocenie robił to, bo tego oczekiwali od niego Niemcy. Wtedy powstawał Nord Stream, a Putin był ulubieńcem salonów w Berlinie, Paryżu czy Rzymie. Warszawa miała nie przeszkadzać i to właśnie Tusk realizował, choć było to wbrew interesowi Polski. Rozdzielenie wizyt to było małe ustępstwo przy tym, co rząd PO-PSL zrobił w sprawie tarczy antyrakietowej czy kontraktów gazowych. Możliwe jednak, że dla Putina, ta z pozoru błaha prośba otworzyła furtkę do czegoś większego. Czegoś, co dobrze wpisuje się w DNA tego potwora – mordercy dziennikarzy, opozycjonistów, a jak dziś widzimy wyraźnie - kata całych narodów. Niech śledczy odpowiedzą nam na pytanie, jak to było naprawdę z tym rozdzieleniem wizyt.

- Polacy zasługują na prawdę, dlatego dobrze, że pracę kontynuuje komisja Antoniego Macierewicza. Mam nadzieję, że to śledztwo będzie przełomowe i odpowie na pytanie, które najbardziej nurtuje Polaków – czy to Putin stał za zamachem na swojego wroga, czyli śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego - mówi Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dariusz Bloch

A co sądzi Pan o zorganizowaniu "Marszu Miliona Serc" przez Donalda Tuska, po tym jak jedna ze stacji TV przedstawiła działania policjantów w jednym z krakowskich szpitali wobec kobiety, która trzy miesiące temu trafiła na SOR po zażyciu, jak stwierdziła, tabletki poronnej. Marsz ma być "narodową manifestacją w sprawie bezpieczeństwa kobiet".

Ten marsz powinien mieć nazwę "miliona kłamstw". Jeśli bowiem Tusk i jego akolici nadal, w takim tempie będą rozpowszechniać fałszywe informacje, to nie mam wątpliwości, że do miliona kłamstw dobiją do wyborów. Sprawa pani Joanny została wykorzystana politycznie. Najpierw ulubiona telewizja Donalda Tuska posunęła się do szeregu kłamstw i manipulacji w tym temacie – które obaliła konferencja prasowa policji. Później, na bazie tych złych emocji i fałszywego przekazu, Tusk zapowiedział marsz. Jeśli jemu i Platformie naprawdę na sercu leżałby los tej kobiety, to ten marsz powinien iść najpóźniej w najbliższy weekend. Tymczasem odbędzie się za ponad dwa miesiące, czyli tuż przed wyborami. Sprawa jest więc klarowna – chodzi o interes PO, a nie interes kobiet. Tusk chce budować kampanię na kłamstwie – jego wybór. Polacy to mądry naród i myślę, że nie dadzą się oszukać.