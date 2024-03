Marek Nowak, kandydat na prezydenta Grudziądza: -Obiecujemy transparentne miasto

Jest kilka interesujących projektów, jak modernizacja infrastruktury tramwajowej za 500 mln zł, zakup taboru autobusowego i tramwajowego przez MZK, termomodernizacja, rewitalizacja Śródmieścia. To kontynuacja tego co robiliśmy od kilkunastu lat. Nie ma tam nic nowego - mówi Jacek Wrzos. - Niepokoi mnie to, że nie ma informacji czy na te projekty o łącznej wartości ok. 800 mln zł, jest zabezpieczony wkład własny na ok. 200 mln zł