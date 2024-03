- To rząd kreuje politykę podatkową, gospodarczą, ale to nie znaczy, że miasto nie może nic robić. Są rzeczy, które z punktu widzenia miasta należy szczególnie docenić - podkreślał Schreiber. - Proponujemy, że właściciele, którzy będą prowadzić księgarnie, antykwariaty, galerie sztuki, działalność szeroko pojętą kulturalną, oni powinni otrzymywać lokale z zasobów ADM za 50 proc. ceny. Nie chodzi o jednego, jakiegoś wybranego właściciela, ale o wszystkich. Jest naszą ambicją, by takie punkty znajdowały się w Śródmieściu, by były w sąsiedztwie kawiarni, restauracji.