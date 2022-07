Łyżwiarze szybcy i zawodnicy short tracku przygotowują się do sezonu. "Brakowało nam tego"

Sezon poolimpijski dla łyżwiarzy jest zawsze specyficzny. – Zawodnicy, którzy pozytywnie zakończyli sezon olimpijski z pewnością najbliższy potraktują jako sezon wytchnienia, poszukania nowych punktów, nad którymi się mogą skupić. Natomiast dla zawodników, którym nie poszło to na pewno jest u nich chęć szybkiego odgryzienia się. Natomiast dla każdego generalnie jest to sezon przejściowy – mówi Konrad Niedźwiedzki, medalista igrzysk w Soczi, a dziś dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Nowości poszukuje najlepsza polska specjalistka w short tracku Natalia Maliszewska, która rozpoczęła przygotowania z reprezentacją Polski, ale już za kilka dni wyjedzie do Kazachstanu, gdzie będzie przygotowywać się z kadrą tego kraju.

– Pomysł na to, żeby wyjechać do Kazachstanu nie narodził się wczoraj, ani przedwczoraj. To był większy plan, o którym myślałam już chwilę po sezonie. W pewnym momencie zawodnik dochodzi do takiego poziomu, gdy zaczyna brakować mu takich małych, drobnych rzeczy. Kazachstan jest ekipą, która w większości składa się ze sprinterów. Jest tam czwarty i siódmy zawodnik igrzysk olimpijskich na 500 metrów. Wiem, że są tam chłopaki, których mogłabym gonić, a wychodzą z założenia takiego, że na najbliższe lata chciałabym być tak szybka jak facet. Znam tych ludzi i trenowałam już z nimi chwilę przed rozpoczęciem pandemii. Ta decyzja była naprawdę bardzo łatwa, choć miałam możliwość pojechania do trzech innych krajów. Zdecydowałam, że Kazachstan dla mnie, po prostu dla mojej głowy, będzie po prostu dobry – mówi Maliszewska.