Maciej Hoppe nie jest już dyrektorem szpitala w Grudziądzu. "Odchodzi z przyczyn osobistych"

Maciej Hoppe odchodzi z fotela dyrektora szpitala w Grudziądzu

Biuro prasowe prezydenta Grudziądza wydało w tej sprawie komunikat:

Jak informują służby prasowe prezydenta, w poniedziałek Maciej Glamowski, zgodnie z obowiązującą Ustawą o działalności leczniczej wyznaczy osobę, która będzie pełnić obowiązki dyrektora Szpitala do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

O pożegnaniu z Maciejem Hoppe Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza poinformował członków Rady Społecznej Szpitala, którzy są tym całkowicie zaskoczeni

Dyrektor Hoppe miał dziś na Radzie Społecznej Szpitala przedstawić sprawozdanie ze swoich dotychczasowych działań oraz planów dotyczących odtworzenia oddziału udarowego w szpitalu. Pisaliśmy o tym: Udarówki w szpitalu w Grudziądzu póki co nie będzie. Nie udało się pozyskać lekarzy

Ale ponieważ Macieja Hoppe na obradach już nie było, to potrwały one zaledwie kilka minut.

- Byliśmy słowami prezydenta całkowicie zaskoczeni - mówi Tomasz Smolarek, radny Koalicji Obywatelskiej, członek Rady Społecznej Szpitala. I dodaje: - Zabrakło obecności dyrektora na tym spotkaniu, bo jego odejście powoduje wiele nowych pytań: co z załogą? co z ludźmi, m.in. białym personelem, który "przyszedł za dyrektorem" do grudziądzkiego szpitala? Nie mieliśmy komu tych pytań zadać. A przecież w szpitalu pracuje ponad 2 tys. osób. Im także należy się wytłumaczenie.