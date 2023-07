Udarówki w szpitalu w Grudziądzu póki co nie będzie. Nie udało się pozyskać lekarzy Aleksandra Pasis

Oddział udarowy w Grudziądzu przestał przyjmować pacjentów od września 2020 roku (wówczas tylko obsługiwał pacjentów covidowych z udarami), po ustaniu pandemii oddziału nie udało się reaktywować z powodu braku kadry lekarskiej Aleksandra Pasis

Do 17 lipca władze szpitala miały czas by reaktywować zawieszoną od stycznia br. działalność pododdziału udarowego. Czas minął, a lekarzy nie przybyło. Radny Smolarek z KO: „Czasu było sporo. To porażka.”