Magdalena Urbaniak: - Im bardziej angażujemy odbiorców, tym łatwiej przekonać ich do zakupu [rozmowa wideo]

- Bardzo wieloma zmysłami odbieramy marki. To nie jest tylko kwestia przeczytania komunikatu, sprawdzenia ceny czy oferty. Wszystkie nasze zmysły są w stanie odbierać markę, a im bardziej angażujemy mózg naszych odbiorców, tym większe mamy szansę na to, by przekonać ich do tego do czego chcemy ich przekonać, czyli najczęściej do zakupu - powiedziała nam Magdalena Urbaniak.

Organizatorem konferencji Biznes Trendy byli Pracodawcy Pomorza i Kujaw w partnerstwie z bydgoską Agencją Marketingową Tandem. Polska Press była partnerem medialnym tego wydarzenia.

Zapraszamy do odsłuchania naszej rozmowy.