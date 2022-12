Przemysław Galiński: - Nowoczesna technologia pomaga Ukraińcom w wojnie. Rosjanie są daleko w tyle [wideo]

- Chmura jako platforma pomaga organizacjom lepiej i efektywniej zarządzać kosztami. Jednak ważniejsze jest, że pozwala być innowacyjnym. To na chmurze dzieją się nowe trendy technologiczne - powiedział nam Przemysław Galiński.

Nawiązał m.in. do wojny na Ukrainie: - W lutym 2022 roku, po wybuchu wojny, banki zaczęły szybko migrować się do chmury, żeby utrzymać swoje operacje i funkcjonować na rynku finansowym. System nie załamał np. dzięki dostawcom chmury. Ponadto największe firmy zbrojeniowe wdrażają takie technologie bardzo szybko i efektywnie. To powoduje, że na Wschodzie konfrontujemy dwa światy, radziecki i pozostali.