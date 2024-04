Magnus Carlsen: Jestem podekscytowany przyjazdem do Warszawy! Największe gwiazdy szachowego świata zagrają w Superbet Rapid & Blitz 2024

Na to jedno z największych szachowych wydarzeń w naszym kraju przyjadą gwiazdy królewskiego sportu z całego świata. Odbędzie się ono w dniach 8-12 maja. W stolicy, oprócz dumy polskich szachów Jana-Krzysztofa Dudy oraz wieloletniego mistrza świata Magnusa Carlsena, zagra wielu wybitnych arcymistrzów. Do Polski przylecą reprezentujący Indie Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa Rameshbabu i Arjun Erigaisi oraz Holender Anish Giri, Ukrainiec Kiriłł Szewczenko, Niemiec Vincent Keymer, Chińczyk Wei Yi oraz reprezentant Uzbekistanu Nodirbek Abdusattorov. Takie nagromadzenie znakomitych graczy gwarantuje wielkie emocje. A pięciokrotny mistrz świata ma apetyt na kolejne zwycięstwo.

– Cieszę się, że znowu zagram w Superbet Rapid & Blitz Poland, lubię brać udział w turnieju szachów szybkich i błyskawicznych – przyznaje Magnus Carlsen. – Przed rokiem słabiej zaprezentowałem się w pierwszej części turnieju, za to dobrze w szachach błyskawicznych. Wiem, że mam spore szanse na powtórzenie wyniku z 2023 roku, ale nigdy nie jest łatwo zwyciężać w takiej stawce. Widziałem na liście startowej wielu młodych graczy, jestem podekscytowany przed przyjazdem do Warszawy – mówi arcymistrz, który przed rokiem w Polsce znalazł też czas na coś więcej poza rywalizacją szachową. – To prawda, zagrałem w piłkę, choć ostatnio rzadko mi się to zdarza, teraz z chęcią pograłbym w golfa, który mnie zainteresował od minionych wakacji. Codziennie spacerowałem też po Warszawie, z hotelu do miejsca gdzie graliśmy, byłem też w kilku różnych restauracjach, próbowałem rozmaitych kuchni. Mam dobre wspomnienia z Polski – dodaje.