Małgorzaciak lepszy od Wilsona, Enea Abramczyk Astoria od Niedźwiadków Przemyśl

Niedźwiadki Przemyśl - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 77:98 (19:29, 33:26, 18:24, 7:19)

Astoria: Małgorzaciak 34 (5), Kiwilsza 11, Jeszke 8, Zegzuła 6 (1), Ulczyński 4 oraz Kaszowski 21 (4), Śmigielski 10, Burczyk 2, Stupiński 2, Wińkowski 0.

Niedźwiadki: Wilson 30 (4), Serwański 10, Rompa 6, Janczak 5 (1), Chrabota 3 oraz Puchalski 9 (1), Majka 8 (2), Uberna 5 (1), Mboya-Kotieno 1.

Kolejne pewne zwycięstwo Enea Abramczyk Astorii. Bydgoszczanie już od pierwszych minut meczu w Przemyśli narzucili swoje warunki gry. Po kłopotach w ofensywie nie ma już śladu: z pierwszych jedenastu rzutów z gry Asta trafiła dziewięć (w tym 3/4 z dystansu) i po 7 minutach wygrywała 26:12. Potem do roboty wziął się Carren Wilson, który zdobył 27 punkty do przerwy (10/14 z gry) i niemal w pojedynkę zmniejszył straty beniaminka do 2 pkt do przerwy.