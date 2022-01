Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan 2022 rok witali w Tajlandii. Kąpiele w oceanie, ananasowe drinki i duży luz [zdjęcia]

- Nasz sylwester marzeń! Jezu jakie to miłe: przygotowania - zero minut, napinek - zero, zabawa tak samo dobra jak nie lepsza, bo jeszcze Henio dołączył i potańczył w łóżku, również nie w smokingu - relacjonowała sylwestrową zabawę Małgorzata. - Teraz leżymy i wspominamy ten zwariowany rok i już wiem, że przyszły będzie równie szalony. Leżąc i czekając na północ, rozmawiamy czego wam życzyć? I doszliśmy do wniosku, że najważniejszym, z serca płynącym jest życzenie wzajemnej łagodności. Kochani w trudnych czasach, trzeba o siebie nawzajem, mocniej dbać, więcej się troszczyć, być łagodniejszym. Bo świat i tak nas dojeżdża. Jesteśmy - my ludzie swoimi jedynymi obrońcami. I tego Wam życzę w tym roku. Żebyście byli bohaterami swojego życia. Dobrymi bohaterami. Widzimy w Nowym Roku - to ekscytujące - dodała.