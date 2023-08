Mały ZUS Plus dla firm. Z ulgi można korzystać nadal! Znamy nowe zasady

Plus teraz też dla firm. Mogą płacić niższe składki do ZUS. Mamy dokładne wyliczenia!

Mały ZUS Plus - warunki dla firm

Przedłużenie ulgi o dodatkowe 12 miesięcy. Do kiedy zgłoszenia?

Jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku i nadal prowadzi działalność, to ma czas do 31 grudnia br., aby wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z nowym (0590, 0592). Natomiast przedsiębiorcy, którzy w pierwszej połowie 2023 r. po wykorzystaniu 36 miesięcy korzystania z ulgi wyrejestrowali się z ubezpieczeń z uwagi na zaprzestanie/zawieszenie działalności, zgłaszają się do małego ZUS plus po rozpoczęciu/wznowieniu wykonywania działalności.