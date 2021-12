"Mam dwa ciągniki, 7 ha pól i 7 ha łąk, 20 sztuk bydła". Jak zarobić, zastanawia się pan Andrzej

Hodowca bydła mięsnego, który - jeśli chodzi o zwiększenie powierzchni uprawianej ziemi - nie ma możliwości manewru, zastanawia się, jak zwiększyć swoje zyski.

Pan Andrzej pyta również: - Mój znajomy posiada 20 ha pola, które jest nieuprawiane - problem polega na tym, że są one oddalone ode mnie o jakieś 35 km. Jest możliwość zarobienia na uprawie pola, które jest aż tak oddalone? Nie zamierzam nic sprzedawać, chcę poprawić efektywność tego gospodarstwa. Myślę, aby usunąć całkowicie zwierzęta i zająć się truskawkami, ogórkami, burakami, ziemniakami i kukurydzą. Poza tym, wykorzystanie maszyn do rozpoczęcia działalności usługowej.

W jednej z najpopularniejszych grup rolniczych na Facebooku, wywiązała się na ten temat gorąca dyskusja.

- Jeżeli większość gruntów jest w jednym rozłogu, a bydło przyzwyczai Pan do całorocznego wypasu i przejdzie na chów ekstensywny, takie utrzymanie bydła nie powinno być ani zbyt pracochłonne, ani kosztowne. Jednym słowem - Ograniczenie kosztów do minimum, mądre pozyskanie dopłat (obszarowe, do tego rolnośrodowiskowe chociaż na części, dopłaty do mamek, bydła i dobrostanu) i znalezienie dobrego odbiorcy na mięso wysokiej jakości. A czasu na pracę zawodową także powinno wystarczyć. I nie radzę słuchać gromad tych, którym nic się nie opłaca, tylko planować produkcję z kalkulatorem i ołówkiem w ręku - doradza pan Michał.