Opasy. Mniejszy nakład pracy, co z zarobkiem? Ceny bydła opasowego w październiku 2021

- Teraz się sprzedaż opasów nie opłaci, bo jest dużo taniej. Rolnicy sprzedają bydło, bo nie mają go gdzie trzymać - odpowiada hodowcy, który pyta o stawki opasów pani Wiesława.

Pani Anna spodziewa się w kolejnych dniach wzrostów cen. "Za limousine jałówki miałem propozycje 11 zł brutto i 5%", wskazuje pan Kamil, mieszkaniec Mazowsza. Inny mieszkaniec województwa mazowieckiego podaje: - Poubojowo 17,04 +VAT klasa O.

- W Wielkopolsce 9,50 do 10 zł. +VAT za hf powyżej 800 kg. Ne mam stałego odbiorcy, sprzedaje temu kto lepiej płaci. Ostatnio sprzedaje do małej ubojni - pisze pan Tomek.

Kolejny internauta wskazuje: - Za Hf dostałem 15.30 + vat poubojowo. Do końca roku podobno bydło dojdzie do 20 zł. Odpowiada pan Wojciech. - Oby. Nic nie wskazuje na to, żeby staniało. Bo niby skąd wezmą towar jak każdy likwiduje bydło?