Mamy już wiosnę! Trzeba ją powitać także na turystycznych szlakach Kujaw i Pomorza. Oto propozycje na weekend

Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak, z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano ją w każdej wodzie jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody.

Rowerzyści i piechurzy spotkają się w Myślęcinku

Niedzielna wyprawa w góry Mariampola

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zachęca do udziału imprezie pn. Ethniesowy spacer do lasu z Road To Nowhere.

MCK postanowił włączyć się do akcji organizując około 10-kilometrowy kameralny spacer z Grzegorzem Gałązką. Zbiórka w niedzielę 24 marca o godz. 10.00 na pętli tramwajowej w Łoskoniu

Uczestnicy przejdą wąwozem na szczyty najwyższych „gór” Mariampola. Potem udadzą się na w parowy Jarużyna, do Uroczyska Prodnia. Po wyjściu z uroczyska i „chwili płaskiego” znowu czeka ich podejście do siedliska pachnicy dębowej, chronionego chrząszcza który jest reliktem lasów pierwotnych, ściśle związany ze starymi dziuplastymi drzewami.