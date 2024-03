Suską Strugą po opadach można spłynąć kajakiem. Tak wygląda niesamowita przeprawa!

Suska Struga jest dopływem Raciąskiej Strugi, która z kolei jest prawym dopływem Brdy. Co ciekawe, Suska rozdziela się na dwie odnogi wypływające z jeziora Śpierewnik w jego dwóch miejscach.

Swobodnie i nawet przy niskiej wodzie można spłynąć z jeziora głównym korytem prosto do Raciąża i stamtąd Raciąską Strugą do Brdy. Natomiast południowa odnoga nie nadaje się do spływu nawet przy wysokim stanie wody – jest bardzo uciążliwa. Przy czym ta uwaga tyczy się zwykłych wodniaków, a nie doświadczonych i zdeterminowanych. Ci przepłyną, przedrą się przesmykami między kolejnymi jeziorami, sforsują bagna...

Struga ma źródła na zachód od wsi Kruszka, ale dopiero po dopłynięciu do Kłodawy można ją „namierzyć” z drogowego mostka i w tym miejscu – jeśli tylko jest bardzo wysoka woda – można spróbować spłynąć jednoosobowym kajakiem.