Mamy propozycje turystyczne na weekend. Kujawsko-Pomorskie otworzy przed Wami swoje tajemnice

W najbliższy weekend w regionie odbędzie się wiele ciekawych wycieczek i spacerów. Oto tylko niektóre z nich.

W sobotę 18 maja 2024 roku Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w kolejnej wyprawie z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników o godz. 9.15 na dworcu autobusowym przy ul. Dąbrowskiego, skąd o godz. 9.30 nastąpi wyjazd do Ciechocina. Trasa 12-kilometrowej wyprawy będzie wiodła z Ciechocina przez Jesionkę, Sęk, Szembekowo, z zakończeniem w Brzozówce. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Henryk Miłoszewski. Powstanie osady młyńskiej Jasionka w dobrach ziemskich biskupów włocławskich klucza ciechocińskiego związane jest z budową młyna wodnego około 1720 roku – pisze Henryk Miłoszewski w zapowiedzi wycieczki. Młyn wzniesiono na bezimiennej strudze, która odprowadza wody z Jezior Ciechocińskich do rzeki Drwęcy, a jego właścicielem był młynarz, niejaki Rozkielnicz. W 1760 roku dzierżawcą młyna był Augustyn Stępowski.

Młyn wodny w Jasionce został zaznaczony na mapie Pertheesa z 1784 roku. W 1795 roku po III rozbiorze kraju władze pruskie dokonały konfiskaty dóbr kościelnych, w tym klucza ciechocińskiego, za niewielkim odszkodowaniem. W miejsce klucza utworzono tzw. Ekonomię ciechocińską. W 1806 roku właścicielem młyna w Jasionce został Jan Blumberg, który równocześnie dzierżawił wspomnianą ekonomię. W 1823 roku Blumberg sprzedał osadę młyńską Jasionka Ludwikowi Ingersleben. Ekonomia w 1826 roku na podstawie ukazu carskiego przeszła na własność Skarbu Królestwa Polskiego.

Od 1842 roku kolejnym dzierżawcą Ekonomii ciechocińskiej został Ludwik Ingersleben, a po nim od 1850 roku Józef Ramlau. Syn Józefa, Włodzimierz Ramlau, który był kolejnym właścicielem młyna w Jasionce, założył na przełomie XIX i XX wieku folwark Jasionkę, odległy o 1,5 km od osady młyńskiej. W 1927 roku, a także po II wojnie światowej, młyn wodny w Jasionce należał do Bolesława Beygera, od którego dzierżawił młynarz Wojciechowski. Do 1939 roku majątek Jesionka należał do Józefa Ramlaua i obejmował łącznie 294 ha. Drewniany, rodzinny dwór właścicieli przetrwał do lat 70. XX wieku, kiedy go rozebrano.

Sęk to z kolei osada młyńska przy innej bezimiennej strudze uchodzącej do Drwęcy. Osadę wymieniono po raz pierwszy w 1564 roku w inwentarzu dóbr ziemskich biskupstwa kujawskiego. Wówczas młyn w Sęku posiadał 1 koło i był własnością biskupów. W 1582 roku młyn Sęk był przynależny do wsi Małszyce, a młynarz płacił czynsz biskupom. W końcu XVI wieku w osadzie gospodarzył młynarz Piotr Sęk. W połowie XVIII wieku młyn stał opustoszały. Na początku XIX wieku obok dawnej osady młyńskiej Sęk, pojawia się kolejna osada, natomiast w połowie XIX wieku założono tam folwark, który w 1861 roku dzierżawił Franciszek Stumecki. W końcu XIX wieku folwark Sęk należał do pana Umińskiego. Ostatnim znanym właścicielem młyna w Sęku z 1927 roku jest F. Ziółkowski.

Rajd rowerowy śladami błogosławionego

Także w sobotę 18 maja OM PTTK w Toruniu wspólnie z Kołem Turystycznym przy X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu zapraszają mieszkańców miasta i regionu do udziału w „XVIII Rajdzie Rowerowym Śladami błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”.

Spotkanie uczestników rajdu przed Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, przy pl. bł. ks. St. W. Frelichowskiego o godz. 7.45, gdzie po mszy św. w kaplicy WSD i złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem ks. Frelichowskiego uczestnicy wyjadą na trasę. Ta będzie wiodła przez Gostkowo i Zalesie do Chełmży (konkatedra Św. Trójcy), a następnie przez Grzywnę i Łysomice do osady Olek pod Toruniem. W Olku, przy leśniczówce organizatorzy przewidzieli ognisko turystyczne wraz z pieczeniem kiełbasek, w trakcie którego dokonają podsumowania i zakończenia rajdu. Po ognisku powrót do Torunia. Łączna trasa przejazdu będzie liczyła około 70 km.

Rajd poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej PTTK. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: [email protected] oraz www.facebook.com/rajdwicka. Dopuszczone będą zgłoszenia u organizatorów w dniu rajdu podczas zbiórki. Wpisowe od uczestników wynosi 5 zł.

Olek jest osadą z leśniczówką leżącą nad Strugą Łysomicką. Olek wzmiankowany był w 1682 roku jako dawny majątek rycerski. W 1727 roku właścicielem majątku był Hube, a na początku XIX wieku Pohl. W 1852 roku do majątku Olek została przyłączona osada Chorab. 20 listopada 1867 roku spaliły się zabudowania folwarczne Olka. W 1880 roku właścicielem majątku Olek oraz Chorabia o łącznej powierzchni 707 ha był Albert Pohl. W 1889 roku osadę leśną Olek przyłączono do Torunia. Ciekawostki krajoznawcze: przy Strudze Łysomickiej mogiła harcerzy zamordowanych na drodze Leszcz – Olek przez hitlerowców. Dla zatarcia śladów mordu Niemcy przewieźli zwłoki w miejsce, gdzie dziś znajduje się pamiątkowa tablica. Po drugiej stronie strugi schron żelbetonowy z 1944 roku wzniesiony przez Niemców. Obok drogi asfaltowej prowadzącej do leśniczówki głaz narzutowy o obwodzie 700 cm i wysokości 170 cm będący pomnikiem przyrody nieożywionej.

Wycieczka po Bydgoskich Osiedlach - Flisy

Kolejną wycieczką w sobotę 18 maja, tym razem w ramach projektu Turystyka Bez Filtrów i cyklu “Wycieczki po Bydgoskich Osiedlach” będzie spacer na bydgoskie osiedle Flisy.

Start o godz. 10.00. Spotykanie uczestników przed wejściem na powstające osiedlenie „Nowe Flisy” (Bydgoszcz ul. Flisacka 17A). Zwiedzanie kończymy przy ul. Przejście (w pobliżu ul. Grunwaldzkiej).

Szczegółowe informacje u organizatora - Piotr Weckwerth, tel. 884 002 977.

Nocny Spacerek po Chełmnie

W najbliższą sobotę będzie też można wybrać się na wycieczkę w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie” i Nocy Muzeów. Temat: „Nocny Spacerek po Chełmnie".

Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 21.30 przed chełmińskim ratuszem. Przewodnik Anna Grzeszna – Kozikowska.

Spacer Ziołowy po Fordońskich Górkach

Stowarzyszenie Miłośników Górek Fordońskich razem z Nadleśnictwem Żołędowo zapraszają w sobotę 18 maja na imprezę pn. „Fordońskie Górki 2024 – spotkanie 3 – Spacer Ziołowy”. Start o godz. 10.00 na skrzyżowaniu ulic Alpejska i Bieszczadzka. Zakończenie w tym samym miejscu ok. 13.

Krystyna Stepczyńska- Szymczak, naukowiec, biolog, botanik, ale przede wszystkim wielka miłośniczka ziół i przyrody, poprowadzi uczestników ścieżkami i bezdrożami pokazując bogactwo rosnących tam ziół, które z dala od cywilizacji, nawozów, spalin i przemysłu tworzą cudowne i dzikie, zdrowotne zaplecze Fordonu. Uczestnicy spaceru dowiedzą się o tym jak można zioła wykorzystać zarówno w kuchni jak i w codziennej profilaktyce zdrowotnej. Zabierajcie więc dobry humor, wygodne buty, zapas wody na drogę, kto chce może zabrać też notes, długopis i aparat fotograficzny, bo taki warsztat ziołowy naprawdę nieczęsto się zdarza. Trasa będzie spacerowa, można zabrać ze sobą pociechy. Na koniec spaceru - jak zwykle niespodzianka. Udział jest bezpłatny.

Międzynarodowy Dzień Hanzy

W niedzielę 19 maja w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie” odbędzie się Międzynarodowy Dzień Hanzy. Temat: „Rola Chełmna w Hanzie".

Na trasie zwiedzania m.in.: rynek z ratuszem, kościół farny, mury obronne, Akademia Chełmińska, ul. Dominikańska, kościół podominikański. Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 11.00 przed chełmińskim ratuszem. Przewodnik Jadwiga Alaba – Wesołowska.

Opowieści Trzech Cmentarzy”

W tę samą niedzielę Pracownia Archeologiczna ,,Imladris” Roberta Grochowskiego oraz Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków „Bunkier” przy merytorycznym wsparciu Dawida Kawałka, zapraszają na cykl wycieczek po przewodnią nazwą ,,Do Widzenia Jutro. Opowieści Trzech Cmentarzy”.

Uczestnicy skierują się na bydgoskie osiedle Leśne, gdzie na obszarze wyznaczonym przez ulice Artyleryjską, Zaświat, Powstańców Warszawy i Powstania Listopadowego poznają trzy nekropolie, na których spoczywają mieszkańcy dawnej Bydgoszczy. Każda z nekropolii „opowie” swoją własną, fascynującą historię… Opowieść Pierwsza. „Ehrenhain. Gaj Honoru”. Albert Forster - gauleiter Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie - w obecności 10.000 cywilnych i wojskowych niemieckich mieszkańców Bydgoszczy dokonał 03.09.1940 uroczystego otwarcia nowego cmentarza przy Friedländerstraße. Cmentarz był niezwykły. Już sama jego nazwa - Ehrenhain, czyli Gaj Honoru - przenosił do świata starogermańskich legend i herosów. Rozplanowanie i architektura funeralna również była wyjątkowa, adekwatna do pochowanych tu 649 nowych bohaterów niemieckiej III Rzeszy. W 1945 cmentarz zniknął z powierzchni ziemi, a pamięć o nim stopniowo rozpłynęła się we mgle historii.

Zbiórka o godz. 10.00 w Bydgoszczy, róg ul. Powstańców Warszawy i Skromnej. Zakończenie: ok. 11.30. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy (kontakt na fb lub mailowo: [email protected]). Uczestnictwo tylko po uzyskaniu zaproszenia. W przypadku deszczowej pogody rajd zostanie odwołany. Należy śledzić komunikaty na fb. Osoby biorące udział w imprezie zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem: https://www.forum.bsmz.org/viewtopic.php?f=55&t=2242

