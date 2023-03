Mamy tabele wyliczeń kwietniowych emerytur. Wyliczenia brutto i netto świadczeń z dodatkiem [25.03.23]

Wysokość trzynastej emerytury jest równa emeryturze minimalnej, która obowiązuje od 1 marca danego roku. W tym roku emerytura minimalna została objęta waloryzacją kwotową - 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Oznacza to, że wzrośnie do stawki 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł na rękę.

Trzynasta i czternasta emerytura to jedne z ważniejszych form wsparcia finansowego dla seniorów, istotny zastrzyk gotówki dla ich domowych budżetów. Trzynasta emerytura wypłacana jest od 2019 roku, od 2020 roku trzynaste emerytury zagwarantowane są ustawowo. "Trzynastkę" otrzymują wszyscy emeryci i renciści, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia.

Jak dodaje, nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki. "Trzynastka" przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca będą mieć przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Trzynasta Emerytura - znamy terminy wypłat

W tym roku wypłata trzynastych emerytur wraz z podstawowym świadczeniem nastąpi już w marcu. Pieniądze trafią 31 marca do osób, które otrzymują emerytury pierwszego dnia miesiąca. 1 kwietnia przypada bowiem w weekend.

Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - wyliczenia

Znana jest już wysokość trzynastej emerytury w 2023 roku . Świadczenie zostało zwaloryzowane o 250 zł i w tym roku będzie to 1588,44 zł brutto, czyli dokładnie tyle, ile od 1 marca będzie wynosiła najniższa emerytura w Polsce. Od kwoty brutto zostanie odjęta składka zdrowotna oraz podatek dochodowy.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów zdecydowało się nie pobierać podatku dochodowego od tzw. trzynastej emerytury. Gdyby i tym razem resort finansów zdecydował się na podobny krok, wszyscy świadczeniobiorcy otrzymaliby 1445,48 złotych "na rękę". Wiele wskazuje jednak na to, że w tym roku zdecydowana większość emerytów i rencistów zapłaci podatek od "trzynastki". Kwoty trafiające netto do emerytów będą więc różne, a my podajemy tabele wyliczeń - zobaczcie ją w poniższej galerii.