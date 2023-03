Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku dla emerytów. Emeryci dostaną takie dodatkowe przelewy [20.03.2023]

Zmiany w prawie podatkowym to jedna z kluczowych reform zapowiadanych w Polskim Ładzie. Emeryci dostaną dodatkowe pieniądze, wynikające z dwóch zmian. W 2022 roku doszło dwukrotnie do dużych zmian podatkowych. Chodzi o Polski Ład oraz poprawkę do reformy podatkowej. Nie wszyscy o tym pamiętają, ale w związku z tym do emerytów trafią w 2023 roku dodatkowe pieniądze.

Obniżenie podatku dochodowego ma obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Zwrot podatku będzie dotyczyć m.in. emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Osoby o niższych emeryturach i rentach są bowiem od początku roku zwolnione z podatku PIT.