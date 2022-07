Mandat za heder na drodze. Nie warto ryzykować - można dostać 500 złotych kary

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji uczula na to, że jeśli dojdzie do wypadku z udziałem kombajnu z zamontowanym hederem, wyrok może być dla rolnika bardzo surowy. Oprócz pozbawienia wolności w zawieszeniu, np. nawet na 5 lat, rolnik może zostać obciążony wysokim zadośćuczynieniem finansowym i 5-letnim zakazem prowadzenia jakichkolwiek maszyn rolniczych. Jak wtedy będzie prowadził gospodarstwo?

Kombajn to wolnobieżny pojazd silnikowy, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 34 ustawy. Pojazd wolnobieżny jest to „pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego”. Do kierowania pojazdem wolnobieżnym wymagane jest uprawnienie kat. T, B, C1, C, D1 lub D.