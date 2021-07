Mapa szkodników w uprawach coraz popularniejsza. Platforma Sygnalizacji Agrofagów podpowiada zabiegi

- Jest to dla nas powód do satysfakcji - założenia portalu, aby stał się on źródłem transferu wiedzy od nauki do praktyki rolniczej urzeczywistniło się. Nasze komunikaty cieszą się dużym zainteresowaniem, a co najważniejsze - są po prostu przydatne - mówi dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB, kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, zarządzająca platformą.