Marcin Lewandowski w 2022 roku? Zdobędzie medale MŚ, ME i... wypuści na rynek własne odżywki oraz zajmie się wypożyczaniem namiotów!

– Jestem przekonany, że moje pomysły pomogą innym. Zresztą odżywki i namioty hipoksyjne nie są moimi jedynymi aktywnościami poza treningiem sportowym, bo właśnie powstaje Akademia Marcina Lewandowskiego – mówi polski mistrz. W ramach akademii Lewandowski zamierza przygotowywać amatorom biegania plany treningowe.

– Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, coraz więcej osób stawia na zdrowy styl życia i chce biegać, ale wiele z nich nie mają o tym zielonego pojęcia. Wiadomo, że trenerów biegania jest mnóstwo, ale ja chcę się dzielić moją autorską filozofią treningu i biegania. Jest ona zupełnie inna od tego, co dziś dzieje się w polskiej mentalności zawodniczej i trenerskiej – dodaje.

Lewandowski, który mimo 34 lat czuje się świetnie i na razie nie zamierza kończyć kariery zawodniczej podkreśla, że nad stworzeniem optymalnej odżywki dla biegaczy i innych sportowców bazujących na wytrzymałości pracował przez dwa lata.

– Po prostu zależało mi, żeby ten produkt był dopracowany w stu procentach i chciałem wziąć udział w każdym elemencie tego projektu, począwszy od pomysłu, przez pracę chemików, kończąc na kwestiach sprzedażowych i promocyjnych. Skoro te odżywki firmuję swoim nazwiskiem, to musi być to produkt najwyższej jakości. Od wielu lat jestem profesjonalnym sportowcem i zawsze brakowało mi kompletnej odżywki. Mamy dostępne pojedyncze suplementy czy odżywki, które trzeba ze sobą łączyć. Ja chciałem stworzyć „kompletny produkt” – mówi.