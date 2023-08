Marek Niedźwiecki opowiadał w Chełmnie o wielkim świecie i naszym regionie. „Uwielbiam Bydgoszcz”

Skoki przed 50-tką i 70-tką

- Nie bałem się, że coś się może zdarzyć. To świetna sprawa, ale już nie chcę kolejny raz. Miałem takie postanowienie, że skoczę przed 70-tką i to zrobiłem. Podobnie przed 50-tką, ale wtedy to był skok bungee w Szklarskiej Porębie. Moja koleżanka stała koło takiej pani z młodzikiem i on zapytał, co pan Marek będzie robił? Wyjaśniła mu, że zaraz skoczę na bungie. A on na to: „To już nie będzie listy przebojów?”

Zaraża ludzi Australią

W Bydgoszczy jestem często

Słuchacze pytali, czy pan Marek był już w Chełmnie i czy zna okolicę. - W Chełmnie jestem pierwszy raz, ale widziałem już „najpiękniejszy widok na Świecie” – odpowiedział. - Uwielbiam Bydgoszcz. Żartuję, że mam prawo jazdy po do, żeby jeździć do Szadek i Sieradza, gdzie mieszkają moja kuzynka i siostra; do Szklarskiej Poręby, bo już wiem, jak tam dojechać i do Bydgoszczy, bo tutaj mam zaprzyjaźnionego lekarza. Ostatnio miałem u niego badania całego człowieka i wyszło, że będę żył 120 lat.

Lionel Richie i wódka

Ktoś zapytał, który z wielkich artystów jest najmilszy?

- Chyba Lionel Richie – odpowiedział. - Miałem spotkanie z Linelem i zastanawiałem się, co mu dać. Zapytałem, czy nie będzie obciach, jak to będzie wódka. Dałem mu żubrówkę. Dwa lata później prowadziłem z Lionelem wywiad przez telefon i przypomniałem mu, że jestem ten od wódki. A on na to: „Men, zrobiłeś mi przyjęcie. Raz zabrakło mi alkoholu i znalazłem tę flaszkę. Pamiętałem, że pije się ją z sokiem jabłkowym i wszyscy piliśmy twoje zdrowie.” Potem był koncert Lionela w Rotterdamie, po którym można było zrobić sobie zdjęcie z artystą, ale w kolejce czekało z 200 osób. Chciałem stamtąd iść, namawiałem koleżankę, żebyśmy sobie darowali, ale akurat wszedł Lionel. A ja miałem przy sobie żubrówkę i co zrobiłem? Wziąłem ją do góry, a on od razu ją zobaczył i mnie zawołał. Nie muszę mówić, co piliśmy, jak Lionel przyjechał na koncert do Sopotu i ja go zapowiadałem. Lionel Richie to przemiły człowiek, wesoły i gaduła.