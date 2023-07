Marta Kamińska z Bydgoszczy zaginęła 10 lipca. Trwają poszukiwania

Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny poszukuje Marty Kamińskiej. 28-letnia mieszkanka Bydgoszczy po raz ostatni była widziana w poniedziałek, 10 lipca 2023 roku, kiedy to około godz. 19:00 wyszła z mieszkania przy ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy. Miała udać się do koleżanki. Od tamtego momentu nie wróciła do domu. Nie kontaktowała się z rodziną.