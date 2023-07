Pies Legion odszukał sprawcę zdarzenia drogowego w powiecie bydgoskim

W sobotę (15.07.2023) sierżant Oskar Bojdo wraz z psem patrolowo-tropiącym Legion zostali skierowani przez dyżurnego na miejsce zdarzenia drogowego w miejscowości Wudzyn w powiecie bydgoskim. W zdarzeniu drogowym brał udział skuter, a jego kierowca uciekł pieszo.

Legion to półtoraroczny owczarek, który swój kurs ukończył pod koniec czerwca tego roku.

- Będąc na miejscu, około godziny 21:30, bez chwili zwłoki podjął on trop i zaczął podążać wzdłuż jezdni. Po przejściu około stu metrów Legion wszedł w polną drogę, po czym udał się na polanę. Po pokonaniu kolejnych 150 metrów nagle wszedł w pole zboża, a następnie kukurydzy, pokonując następne około 500 metrów. Po przejściu kilkusetmetrowego odcinka doprowadził on do jednej z posesji w miejscowości Wudzyn. Była to posesja ogrodzona. Tam zakończył swoją pracę węchową - informuje mł. asp. Krzysztof Bratz z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.