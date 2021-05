Masowy punkt szczepień we Włocławku. Zaszczepiono już blisko siedem tysięcy osób

Punkt Szczepień Masowych we Włocławku zorganizowano w starej hali OSiR. Działa od 4 maja. P unkt szczepień czynny jest przez siedem dni w tygodniu od godziny 8 do 18 . Pierwszego dnia zaszczepiono w nim około 400 osób. W pierwszym tygodniu działalności zaszczepiono w nim 3 tysiące osób, a w kolejnych trzech tygodniach około 4 tysiące osób.

- W ramach zapobiegania epidemii, do tej pory w punkcie szczepień w hali OSiR zaszczepiono blisko 7 tysięcy osób. Do 31 maja zapisanych jest ponad 1600 osób, na czerwiec ponad 7 tysięcy osób

– poinformował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, 25 maja podczas sesji Rady Miasta.

Na razie osoby zapisane na szczepienie przeciwko koronawirusowi w masowym punkcie szczepień we Włocławku, otrzymują preparat firmy Moderna i AstraZeneca. Do punktu nie dotarły jeszcze preparaty Pfizera, jednak mają być dostępne już na początku czerwca. Szczepienia tym preparatem planowane są od 1 do 5 czerwca.