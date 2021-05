Włocławek rozbuduje przystań przy ul. Płockiej. Inwestycja będzie droższa, niż zakładano

- Mieliśmy do wyboru dwa scenariusze: pierwszy unieważnić przetarg i ponowić całą procedurę, która przy najlepszym możliwym scenariuszu trwałaby od półtora do dwóch miesięcy. W lipcu mielibyśmy wybranego wykonawcę beż żadnej gwarancji, że oferty złożone przez potencjalnych wykonawców byłyby niższe niż ta, którą mamy obecnie. Drugie rozwiązanie, to zwrócenie się do Rady Miasta z wnioskiem o zaakceptowanie większej kwoty na to zadanie. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie zakładając, że jest bezpieczniejsze, a także po to, by nie tracić dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych