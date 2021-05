W masowym punkcie szczepień we Włocławku dostępna będzie kolejna szczepionka

Punkt szczepień masowych w hali OSiR we Włocławku działa od 4 maja. Czynny jest przez cały tydzień od godziny 8 do 18. Pierwszego dnia zaszczepiono w nim około 400 osób, a w pierwszym tygodniu działalności około 3 tysiące osób. Na razie osoby zapisane na szczepienie przeciwko koronawirusowi w tym punkcie, otrzymują preparat firmy Moderna i AstraZeneca. Do punktu szczepień we Włocławku nie dotarły jeszcze preparaty Pfizera, jednak mają być dostępne już na początku czerwca.