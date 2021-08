Masz 10 zł w kieszeni. Ile warzyw możesz kupić za to na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem?

- Wychodzi na to, że w I półroczu - miesiąc do miesiąca ceny poszły w górę średnio o niecałe 2%. Uważam, że w II połowie br. w miesięcznej relacji będą one rosły o 4-5%, o ile nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, np. nagły wzrost zachorowań na COVID-19. Wówczas wskazana prognoza może się pogorszyć o dodatkowe 2%. Największą dynamikę wzrostu zakładam na przełomie kwartałów - mówi Karol Kamiński, współautor badania z centrum analiz Grupy AdRetail, wydawcy serwisu Ding.pl.