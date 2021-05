Matka i córka zapiły się na śmierć. Opowieść o życiu usłanym kapslami

- Wszystko mu pokupowałam, łącznie z kanapą. Długo jej szukałam. Chciałam, żeby miał na porządnych sprężynach - wspomina ciocia. - Wprowadził się. Spotykał się z dziewczyną. Jej matka zaczęła go częstować alkoholem. Pili razem, a po rozstaniu z dziewczyną - już robił to sam. Odeszła od niego krótko po tym, jak dziecko im się urodziło. Fakt, że został ojcem, nie wpłynął na niego. Dalej pił.

Łatwego dzieciństwa nie miała. Rodzice się rozstali i mama sama wychowywała ją oraz brata. No i mama popijała. Tak często, że jej siostra musiała przejąć obowiązki matki. Zawodowo pracowała i dzieci z mężem wychowywała. Swoje i siostry. Pszczółka i brat zamieszkali nawet u krewnej. Tak zdecydował sąd.

Mało kto wołał do niej po imieniu. Nazywano ją Pszczółką. Tyle że pszczółki kojarzą się z pracowitością. Ta Pszczółka, gdy dorosła, kojarzyła się tylko z piciem.

Pszczółka tak „kochała” brata, że gdy proponował piwo czy wino albo coś mocniejszego, to nie odmawiała.

Nie za długi, ale za uciążliwość sąsiedzką stracił kawalerkę. - Melinę w niej urządził, burdy wszczynał, to dostał wypowiedzenie - dodaje kobieta.

Parę miesięcy później dziewczyna stała się pełnoletnia. Miasto przydzieliło jej mieszkanie. Ciocia pomagała się umeblować. I pomagała opiekować się córką Pszczółki. Dziewczyna urodziła ją, mając 19 lat. Z chłopakiem żyła krótko. W więzieniu wylądował, a młoda matka zamieszkała z córką i swoim bratem. Zatrzymał się u nich po utracie kawalerki. On ją wciągnął w nałóg - uważa ciocia. Pszczółka zrezygnowała z pracy w cukierni. Miała zajmować się dzieckiem. Różnie z tym jednak bywało.

Była sierpniowa noc. - Mieszkam na parterze. Obudziło mnie pukanie w okno. Sąsiedzi się dobijali, żeby opowiedzieć o mojej pijanej siostrzenicy - kontynuuje ciocia. - Spacerowała po osiedlu z przemoczonym, niekompletnie ubranym dzieckiem w wózku. Malutka trafiła do mnie, a jej matka na komisariat. Jeszcze w tym samym roku sąd postanowił o znalezieniu dziecku rodziców adopcyjnych. Z racji wieku nie mogłam przyjąć małej pod swój dach.

Brat zarzeka się, że od śmierci Pszczółki nie pije.

Teoria swoje, życie swoje

W Polsce piją nawet dużo młodsi od Pszczółki. Policja w Oświęcimiu dostała zgłoszenie o chłopcu. Leżał na ławce i źle się czuł. Koledzy go znaleźli. Okazało się, że 13-latek był pijany. Miał w organizmie prawie 4 promile alkoholu. Obok stała butelka wódki. Rodzice nie wiedzieli, co ich syn robił przez ostatnie godziny. Trafił do szpitala.

Nawet noworodki bywają pijane. Do dzisiaj policja w Oleś- nicy wspomina incydent sprzed lat. - Policjanci z kuratorem zawieźli 38-letnią kobietę w ósmym miesiącu ciąży do szpitala. Badanie wykazało u niej 1,6 promila alkoholu. Kobieta urodziła tam dziecko. Następnie zostało ono przewiezione do Wrocławia. Podczas badań lekarskich stwierdzono u noworodka 1,1 promila alkoholu w organizmie.

Dzieci w szafie

Kilka tygodni temu na niebezpieczeństwo naraziła swoje dzieci także 33-letnia mieszkanka Zielonej Góry. Zapalił się materac na łóżku. Wezwano straż pożarną. Ta szybko uporała się z ogniem. Trudno było jednak uporać się z lokatorką. Zionęła wódką i agresją. Została przewieziona na komendę. Mundurowi wcześniej ją pytali, czy w mieszkaniu przebywa ktoś jeszcze. Zaprzeczała. Kłamała. W środku były 6-letnie bliźniaczki i ich młodszy brat. Dwójka maluchów schowała się w szafie, za ubraniami, a jedno za łóżkiem.