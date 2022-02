Mecz sparingowy: Lech II Poznań - Zawisza Bydgoszcz. Przegrana w Popowie

LECH II POZNAŃ - ZAWISZA BYDOSZCZ 2:0 (1:0)

Bramki: Tymoteusz Klupś (35), Damian Kołtański (48).

ZAWISZA: Szelong - Gaczkowski, Jastrzembski, Paliwoda - Maciejewski, Tunkiewicz, Mielcarek, Nowak, Oczkowski - Piekuś, Furst oraz Płatek, Sochań, Wędzelewski, Weremko.

Dla zawiszan to był już siódmy sparing w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Przypomnijmy, że wcześniej pokonali Jeziorak Iława 5:3, zremisowali z Gedanią 2:2 i Sportisem Łochowo 1:1 oraz przegrali z Radunią Stężyca 1:4, Chojniczanką 0:2 i Wdą Świecie 2:3.

Spotkanie z rezerwami Lecha rozegrano w Popowie gdzie poznaniacy mają swoje centrum treningowe.

- Pomimo porażki to był pożyteczny sprawdzian - mówi Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Pojechaliśmy do Popowa w mocno okrojonym składzie. Na dodatek szybko uraz złapał Cyprian Maciejewski. Mieliśmy swoje okazje, ale zabrakło nam skuteczności. Wiemy jakie robimy błędy i nad czym musimy pracować. Do wznowienia ligi został jeszcze miesiąc, a więc jest jeszcze trochę czasu na poprawę - dodał szkoleniowiec.