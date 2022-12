Medale Polaków w mistrzostwach Europy w szachach szybkich i błyskawicznych w Katowicach!

– Dla nas to duże wyróżnienie, bo to już czwarta impreza rangi mistrzowskiej rozgrywana w Katowicach – mówi prezes Śląskiego Związku Szachowego Andrzej Matusiak. – Europejska Unia Szachowa stwierdziła, że jesteśmy dobrym organizatorem i warto nam powierzyć kolejne tak duże wydarzenie. To jedna z największych tego typu imprez w Europie czy świecie. Spodek przyciąga nie tylko kibiców, ale i graczy z różnych zakątków Europy, cieszę się że udało nam się stworzyć wspólnie tak udane zawody. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację, naszym partnerom, władzom Katowic i naszym sponsorom – dodaje prezes.

Tym, co przez trzy dni działo się w Spodku zachwycona jest Dana Reizniece-Ozola, wiceprezes Europejskiej Unii Szachowej (ECU). – Katowice i Śląski Związek Szachowy kolejny raz udowadniają, że potrafią w doskonały sposób organizować mistrzostwa, a także stworzyć wyjątkową atmosferę, która pomaga zawodnikom z całej Europy i przyciąga do Polski. Mistrzostwa rozgrywane w Spodku wyglądają niesamowicie i samo zagranie tutaj jest bardzo ciekawym doświadczeniem – dodaje.

– Złoty i srebrny medal Aleksandry Malcewskiej to wielki sukces, Aleksandra była mistrzynią świata do 20 lat, teraz już w głównej kategorii zaprezentowała się znakomicie – podkreśla Łukasz Turlej, sekretarz generalny Światowej Federacji Szachowej (FIDE). – Znowu przeżywaliśmy wzruszające chwile w Spodku, słuchając Mazurka Dąbrowskiego.

Komisje Szachów Kobiecych FIDE oraz Europejskiej Unii Szachowej wraz z Komitetem Organizacyjnym Mistrzostw Europy w szachach szybkich i błyskawicznych w Katowicach zorganizowali także wyjątkowe wydarzenie szachowe dla dziewczynek „Gwiazdka szachowa”. Osiem młodych zawodniczek (urodzonych w 2014 roku lub wcześniej!) wzięło udziału w turnieju na głównej scenie Spodka, podczas mistrzostw Europy w szachach szybkich. W wielkim finale zmierzyły się: Laura Górecka i Bao Anh Angelina Nguyen Doan. W niedzielę zwyciężyła ta druga.

– Mam nadzieję, że kiedyś kobieta zdobędzie tytuł mistrza Świata w kategorii open. Żeby przybliżyć to marzenie, musimy sprawić, że one same w to uwierzą, musimy wzmocnić ich pewność siebie. Naprawdę mam nadzieję, że dziewczynki zainspirują się i zostaną w szachowym świecie na dłużej – powiedziała arcymistrzyni Dana Reizniece-Ozola.

Przypomnijmy, że to kolejna tak wielka impreza szachowa w Katowicach, które po raz pierwszy gościły mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych w 2017 roku. Organizację mistrzostw w Katowicach wspierają miasto Katowice, firma Mokate oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki.

– Szachy w Polsce przeżywają rozkwit, cieszę się że mogę być częścią tego procesu – mówi Maciej Klekowski, wicemistrz Europy w szachach błyskawicznych. – Mistrzostwa rozgrywane w Spodku mają niesamowitą atmosferę, a ja za kilka dni będę się cieszył całym sobą z tego wicemistrzostwa, wreszcie to do mnie dotrze.