Medycy z Grudziądza wciąż bez rekompensat "covidowych". Jest jednak "światełko w tunelu"

Także radni dopytywali o tę sytuację dyrektora szpitala, Macieja Hoppe podczas sesji pod koniec sierpnia. Szef lecznicy tłumaczył, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie przelał pieniędzy ponieważ prześwietlił oświadczenia medyków i niektóre wskazał jako sfałszowane. Teraz należy je poprawić i ponownie odesłać do NFZ-u.

Rekompensaty to swego rodzaju zadośćuczynienie za to, że medycy pracujący w zakaźnych szpitalach mieli zakaz pracy w innych placówkach medycznych. Wszystko w trosce o to, by ograniczyć ewentualne szerzenie pandemii. Przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu ustaliło Ministerstwo Zdrowia. Na ich podstawie Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje pieniądze z budżetu państwa uprawnionym podmiotom, a te na podstawie oświadczeń pracowników - im wypłaca.Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.