Medycy ze szpitala w Grudziądzu w końcu otrzymają dodatki "covidowe" za ...listopad!

Po wielkich bojach, wreszcie medycy z grudziądzkiego szpitala pracujący w oddziałach "covidowych" otrzymają dodatkowe wynagrodzenie ... za listopad. Powodem takiego opóźnienia jest to, że do NFZ-u trafia z lecznicy niekompletna dokumentacja bądź z błędami. Problem powtarza się niemal co miesiąc, a "Pomorska" na prośbę personelu podejmuje sukcesywnie interwencje w tej sprawie.