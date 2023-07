Menedżer Abramczyk Polonii Bydgoszcz ocenia zawodników w ostatnim meczu [wideo]

Wygrana nad ekipą z Landshut była tylko planem minimum dla Abramczyk Polonii. Bydgoszczanie liczyli, że uda się również odrobić straty z pierwszego meczu (14 punktów) i zgarnąć również bonus za dwumecz. Niestety, aby to zrealizować zabrakło punktów szczególnie Kennetha Bjerre.

O ocenę postawy polonistów poprosiliśmy Krzysztofa Kanclerza, menedżera Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Opiekun "Gryfów" wyjaśnił też sprawę braku zmiany w 11. wyścigu. - Gdyby to była już faza play off, to dokonał był zmiany - mówi. Więcej w powyższym materiale wideo.