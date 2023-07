Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Landshut Devils. Mamy dużo zdjęć z trybun

Abramczyk Polonia w niedzielę zmierzyła się z ekipą Landshut Devils. Plan był taki, by wygrać z bonusem, bo taki rezultat mocno przybliżyłby bydgoską drużynę do drugiego miejsca po rundzie zasadniczej i lepszego rozstawienia w play off.

Plan udało się zrealizować tylko częściowo i to nie bez kłopotów. Poloniści wygrali, ale tylko 46:43. I to mimo tego że w połowie zawodów byli o krok od wyrównania stanu dwumeczu. Druga połowa spotkania należała jednak do gości, a w zasadzie do dwóch zawodników - Kai Huckenbeck i Dimitri Berge pokazywali, jak skutecznie można ścigać się na torze przy Sportowej 2.

Abramczyk Polonia wygrała, ale bonus pojechał do Landshut. W ekipie gospodarzy ponownie zawiódł Kenneth Bjerre, słabe zawody zaliczył Szymon Szlauderbach, nieskuteczny był Bartosz Nowak (zastąpił w składzie Oliviera Buszkiewicza).

Ostatni mecz rundy zasadniczej Polonia rozegra 6 sierpnia w Łodzi. W innych meczach 14. kolejki zmierzą się: Landshut Devils z PSŻ Poznań, Arged Malesa Ostrów z Wybrzeżem Gdańsk i Falubaz Zielona Góra z ROW Rybnik.