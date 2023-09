Męska czwórka podwójna z kwalifikacją na igrzyska olimpijskie do Paryża

Do stolicy Serbii wybrało się 14 polskich osad (10 w konkurencjach olimpijskich), w tym dwie wioślarzy z niepełnosprawnościami. Przed wyjazdem wszyscy podkreślali, że najważniejsze nie będą w tej imprezie zdobycze medalowe, choć będą mile widziane, a kwalifikacje do igrzysk Paryżu. Zakończyło się, niestety, blamażem. Do finału A zakwalifikowała się jedynie eksportowa czwórka podwójna i dwójka mikst wioślarzy niepełnosprawnych: Jolanta Majka, Michał Gadowski oraz w nieolimpijskiej konkurencji skiffista wagi lekkiej. Każda z tych osad zdobyła brązowe medale.

Obrońcy tytułu z Racic Dominik Czaja, Fabian Barański (Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie) Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Mateusz Biskup (Lotto Bydgostia) wygrali swój przedbieg i półfinał, natomiast w decydującym biegu o medale przed większość 2-kilometrowego dystansu płynęli na drugim miejscu, za Holendrami, a przed Włochami i Brytyjczykami. Na finiszu nie zdołali odeprzeć jednak ataku Włochów i minęli metę na trzeciej pozycji.