Męska kadra narodowa w sprincie kajakowym trenuje w Portugalii

Szóstego listopada biało-czerwoni zameldowali się na Półwyspie Iberyjskim. Polacy od lat upodobali sobie zgrupowania w Portugalii, w której warunki atmosferyczne o tej porze roku są dużo korzystniejsze niż nad Wisłą.

– Mamy tutaj gwarancję pogody, która pozwala nam realizować w stu procentach założenia treningowe. Nie czekają na nas treningi przy niskich temperaturach, a tutaj, w Portugalii, w chłodne dni mamy po 12-14 stopni. W Montemor-o-Velho dysponujemy całym zapleczem niezbędnym do zajęć. Ćwiczy tu również reprezentacja Portugalii, dzięki czemu mamy możliwość wspólnych treningów. W Polsce za chwilę może spaść śnieg i nasze plany mogłyby zostać zniweczone – opowiada Ryszard Hoppe, szkoleniowiec seniorskiej kadry narodowej w sprincie kajakowym.

Polscy kajakarze w swojej pracy w Portugalii skupiają się na elementach charakterystycznych dla tej części sezonu.

– Mamy bardzo intensywne jednostki treningowe, budując wydolność tlenową pod przyszłe starty. Stawiamy mocno na przygotowanie ogólne zawodników. Na początku września zakończyły się w Szeged młodzieżowe mistrzostwa świata, kilku podopiecznych brało później udział w akademickich mistrzostwach świata w Bydgoszczy, dlatego potrzeba czasu, aby odbudować moc maksymalną – opisuje Hoppe, dla którego to drugi rok pracy z męską kadrą narodową Polski w sprincie kajakowym. – Początek był troszeczkę ciężki, przekonanie zawodników do współpracy według nowych metod wymagało czasu. Rozstaliśmy się z częścią grupy, a ci, co pozostali, szybko zrozumieli, że zaproponowane przeze mnie zmiany idą w dobrym kierunku. Teraz widać zupełnie inne podejście. Zawodnicy chętniej pracują, na jednym z ostatnich treningów płynęliśmy odcinki o 2 km/h szybciej niż przed rokiem – dodaje.