Metalowym łańcuchem straszył mężczyznę, aby ukraść jego telefon. 34-latkowi z Wąbrzeźna grozi 12 lat więzienia

AKTUALIZACJA Właściciel restauracji w Ostrowie Wielkopolskim wygrał z sanepidem! Mimo zakazu, otworzył lokal, a sąd stanął po jego stronie

W połowie stycznia, mimo zakazów związanych z koronawirusem i lockdownem, przedsiębiorca z Ostrowa otworzył swój lokal gastronomiczny. Po kilku kontrolach sanepid nałożył na niego karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł. i kolejną, w wysokości 5 tys. zł w celu przymuszenia do zamknięcia lokalu. Restaurator nie zapłacił i skierował sprawę do sądu, który uchylił karę i zobowiązał sanepid do zwrócenia kosztów, jakie w związku ze sprawą poniósł mężczyzna.