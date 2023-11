Metamorfoza łazienki bez wymiany kafelków - zdjęcia. Zobacz efekty malowania płytek, zmiany mebli i dodatków

Jak zrobić metamorfozę łazienki?

Wymiana kafelek to najbardziej spektakularny efekt jeśli mamy ochotę na metamorfozę wnętrza, ale jest to także jeden z najdroższych sposobów. Jeśli mamy więc ograniczony budżet, możemy zdecydować się na inne, tańsze sposoby odmienienia łazienki. Malowanie płytek, wymiana armatury czy oświetlenia, zmiana dodatków, nowa obudowa wanny, szprosy na kabinie prysznicowej czy przykrycie podłogi winylowymi panelami - to tylko część sposobów na metamorfozę wnętrza. Decydując się na malowanie, trzeba pamiętać, że łazienka to miejsce szczególne, gdzie panuje duża wilgotność. Dlatego należy wybrać farby dedykowane do łazienki, wówczas pokryte nimi powierzchnie możemy przetrzeć na wilgotno nie powodując uszkodzeń.

Najlepsze metamorfozy łazienki bez wymiany kafelków - zdjęcia

Ile kosztuje metamorfoza łazienki?

- Metamorfoza szyby prysznicowej za 23 zł, czy to jest możliwe? Przy okazji, przemalowałyśmy cokół, wymieniłyśmy baterie prysznicową, zawiesiłyśmy nową półkę na szybie a przed kabiną zamontowałyśmy karnisz z czarną zasłoną, żeby dodać trochę blichtru – pisze „Pani to potrafi”.

Metamorfozy łazienek „budżetowym sposobem” to częste rozwiązanie w mieszkaniach przeznaczonych na wynajem. - Płytki (ściany i podłoga) - pomalowane farbą do tego przeznaczoną i sprawdzoną w innych projektach (3v3). Wymieniony silikon wokół wanny (listwa okalająca wannę była zapleśniała i konieczne było zdemontowanie jej oraz wymienienie starego silikonu). Szafki wiszące - pomalowane farbą do renowacji mebli. Wymienione gałki we wszystkich szafkach. Nowa zasłona prysznicowa. Nowe uchwyty na ręczniki i papier (montowane na taśmę (bez wiercenia). Nowe lustro i oświetlenie. Nowe dekoracje: koszyki, rośliny, dywanik. Wszystko zgodnie z zasadami home stagingu. Wykorzystujemy to co się nadaje i dbamy o budżet. Ile to kosztowało? Materiały i dekoracje ok 1100 zł. Do tego należy doliczyć koszt malowania, montażu oświetlenia. Chyba, że podejmiecie się działać samodzielnie:) Nie jest to trudne, ale wymaga wprawy i cierpliwości. Ile kosztowałby pełny remont? Zapewne ponad 10 tys. - zaznacza Home Stagerka Warszawa.