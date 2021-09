Metropolia za pół ceny na Kujawach i Pomorzu. W tym tygodniu taniej zjesz w restauracji i zobaczysz atrakcje kulturalne [szczegóły akcji]

Bydgoszcz, Grudziądz czy Koronowo?

- Biorę udział w tej akcji od kilku lat, jako uczestnik, zawsze z chęcią próbuje odwiedzić jak najwięcej miejsc – komentuje Maja z Bydgoszczy. - Nie korzystam tylko z ofert gastronomicznych, ale tez z usług i atrakcji. Jest to naprawdę dobry czas żeby odkryć nowe miejsca w swoim mieście. Zawsze na długi czas przed sprawdzam, jakie będą oferty i robię listę tych, z których chce skorzystać.

Od 27 września do 3 października mieszkańcy wielu miast z regionu będą mogli skorzystać z licznych obniżek i ofert specjalnych. Promocyjne szaleństwo będzie również trwać w mniejszych miejscowościach. Warto sprawdzić, co i gdzie można zakupić lub zobaczyć. W wydarzeniu bierze udział niespełna 200 miejsc rozsianych w 20 regionalnych samorządach. Firmy oraz instytucje, które zgłosiły się do akcji Metropolia za pół ceny przygotowały swoje oferty zarówno stacjonarnie, jak i online.