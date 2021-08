Wakacje w Bydgoszczy – co warto zobaczyć i jak ciekawie spędzić ostatnie dni urlopu

Wycieczkę po Bydgoszczy warto rozpocząć od Wyspy Młyńskiej oraz Starego Rynku. To właśnie tam na poddaszu jednej z kamienic urzęduje sam Mistrz Twardowski. Cyklicznie o 13:13 i 21:13 kłania się on mieszkańcom z okna. Spacerując po centrum możemy dobrze zjeść, przejść się Mostem Staromiejskim oraz spotkać najsłynniejszego linoskoczka w regionie, który spędza całe dnie spędza nad Brdą.

- Bydgoszcz to miasto wyróżniające się szczególnie długą trasą tramwajową, gdzie na jej końcu - w Lesie Gdańskim - mieści się muzeum jednej z pierwszych kanalizacji w Polsce – wspomina Sebastian ze Szczecina. - Jednym z ciekawszych miejsc do odwiedzenia jest Wieża Ciśnień na Szwederowie, po wejściu na jej poddasze można podziwiać wspaniałe widoki. Ważnym elementem miasta jest jego rynek oraz otaczająca go woda. Jest to idealne miejsce do krótkiego spaceru, gdzie następnie można udać się do restauracji.