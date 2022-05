Miasto Chełmno ma zapłacić Starostwu 730 tys. zł! Starosta: poszliśmy do sądu, bo burmistrz odrzucił ugodę

O co chodzi w sprawie?

- Chodzi o to, że podczas remontu ZSO nr 1 konserwatorka podważyła użytą fugę - według niej miała być inna, droższa. My użyliśmy tańszej, tej samej jakości - inspektor ze Starostwa ją zatwierdził. Byliśmy inwestorem wiodącym - wyjaśnia Mariusz Kędzierski, były burmistrz Chełmna. - I na kilku etapach wygrywaliśmy sprawę - oddaliśmy dopłacone pieniądze Starostwu. Jednak marszałek, który dawał dofinansowanie unijne na to zadanie, odwołał się i ostatecznie wygrał. I tu Starostwo było nam dłużne. Z kolei, co do budowy obwodnicy, gdzie głównym inwestorem było z kolei Starostwo, to w umowie wykonawca miał informację, że za każdy dzień zwłoki czeka go kara umowna. Spóźnił się z budową, więc starosta nie zapłacił mu pełnej kwoty - słusznie potrącił za zwłokę kary umowne za każdy dzień. W odpowiedzi na to wykonawca wystąpił do sądu. Sprawa ciągnęła się trzy lata. Starostwo ostatecznie przegrało. Potrącone wcześniej pieniądze muszą trafić do wykonawcy. Powstało zobowiązanie powiat-miasto.