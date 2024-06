Michał Erdmański - strażak z Bydgoszczy- jak ze stali. Zgarnia trofea na zawodach w Polsce i za granicą

Michał to jednak nie zwyczajny strażak. O ile w ogóle można tak powiedzieć o ludziach, którzy każdego dnia stawiają czoła niebezpieczeństwom i często ryzykują życiem. Michał z JRG 3 to prawdziwy champion, który zgarnia trofea na zawodach pożarniczych w Polsce i za granicą.

- Każdy może zostać strażakiem. Dopiero na etapie szkoleń, kursów, które mają w pewnym stopniu przygotować cię do tej pracy, oraz dalszego doświadczenia nabytego podczas działań stajesz się odpowiednim kandydatem na strażaka - mówi mł. asp. Michał Erdmański, który służy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej numer 3 w Bydgoszczy. - Tak było w moim przypadku i myślę że u każdego strażaka jest podobnie. To specyfika tej pracy kształtuje odpowiednią postawę i zachowanie.

Michał Erdmański - od MDP do munduru zawodowca

Michał, mają 10 lat zapisał się do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy nieistniejącej już jednostce Zakładowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Wtedy jeszcze, jak mówi, nie wiedział, że to początek pięknej przygody ze Strażą Pożarną. - Spotkałem tam ludzi, dzięki którym bycie zawodowym strażakiem stało się moim marzeniem.

Nie usiedzi na miejscu pięciu minut

Do zawodów przygotowuje się cały rok. Plan treningowy ma tak ułożony, aby na najważniejsze zawody, na Mistrzostwa Polski być w jak najlepszej formie. Częstotliwość treningów uzależniona jest też od pracy i życia prywatnego. - Staram się utrzymywać w okresie bez startowym od 3 do 5 jednostek treningowych w tygodniu a w okresie startowym nawet do 10.

Kilka dni temu startował w zawodach Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego w Bydgoszczy. Ostatnio wspólnie z kolegą ze zmiany brał udział w triathlonie. Zmierzenie się w takich zawodach było, jak wyjaśnia, jednym z jego celów do zrealizowania. - Moi bliscy mówią, że nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu pięciu minut - uśmiecha się.

Już 13 i 14 czerwca znów sprawdzi się sportowo, tym razem na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym.

Co dla bydgoskiego strażaka jest największym wyzwaniem w pracy? - Chyba to radzenie sobie z widok cierpienia i życiowych dramatów ludzi, którzy w jednej chwili tracą kogoś bliskiego lub dorobek całego życia - mówi Michał Erdmański. - Gdy widać w ich oczach bezradność, smutek i niejednokrotnie ból. Strażacy to też ludzie, każdy z nas mogły znaleźć się w podobnej sytuacji i to właśnie według mnie jest największym wyzwaniem z którym czasem przychodzi mi się zmierzyć.