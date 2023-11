Miejsca przebywania bezdomnych we Włocławku kontrolować będzie straż miejska i policja

„Oprócz własnych działań kontrolnych będziemy również reagować na każde zgłoszenie do Dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. Powyższe działania Straży Miejskiej nie sprowadzają się tylko do samej kontroli przebywania osób bezdomnych, ale również do informowania, zachęcania i namawiania o możliwości skorzystania ze schronisk dla osób bezdomnych oraz z ogrzewalni, a w przypadku wyrażenia zgody, przewożenia do tych miejsc. Natomiast w przypadkach stwarzających realne zagrożenie dla życia i zdrowia strażnicy będą wzywali na miejsce pogotowie ratunkowe” – informuje Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku.