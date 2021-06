Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zorganizowało niesamowity Dzień Dziecka!

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprosiło dzieci na bezpłatne zajęcia europejskie oraz film animowany „Magiczne muzeum”. Czy muzea mogą być przestrzenią interesującą dla dzieci? Co ciekawego można zobaczyć w takich miejscach w różnych zakątkach Europy? Przekonały się o tym dzieci, które 1 czerwca przyszły do muszli koncertowej w lipnowskim parku. Najpierw za sprawą Moniki Głowackiej dowiedziały się, że w Polsce istnieją wyjątkowo nietypowe muzea, jak np. Muzeum Mydła i Historii Brudu czy Żywe Muzeum Piernika. Z kolei o interesujących muzeach w Europie opowiedział im przedstawiciela punktu Europe-Direct Toruń i rozdał nagrody.

Po tej solidnej dawce wiedzy przyszedł czas na film. Jego bohaterem był Henryś, który chciał ukończyć ostatni poziom gry komputerowej. Jednak skończenie gry stało się początkiem przygody, która zabrała chłopca, jego psa i przyjaciółkę Monikę do zapomnianego muzeum lalek.

Był to wieczór pełen wrażeń i dzieci w doskonałych humorach wróciły do domów.